Стало известно, когда «Автотор» возобновит сборку машин

Автосборочное предприятие «Автотор» в Калининграде возобновит производство машин, как только будут доставлены необходимые комплектующие из Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Как сказал Алиханов на заседании президиума Госсовета в Москве, контейнеры с деталями для сборки, которые везли их Европы, «временно застряли» на пути в регион, и сейчас их «довозят».

Фото: © Автотор © Автотор

«Сейчас довозят эти контейнеры, и они, «Автотор», выйдут, вернутся, доработают на тех остатках, которые пока находились в Европе», — сказал Алиханов.

«Автотор» ушел в корпоративный отпуск 1 мая. Сборка машин остановилась, а работать продолжали только подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение инфраструктуры завода, а также занимающиеся подготовкой к сборке электромобилей. Завод должен был вернуться к работе 23 мая, но этого не случилось. Теперь же стало известно, что предприятие ждет поставок деталей, однако срок возобновления производства все еще не объявлен.

На заводе в Калининграде налажена сборка иномарок — Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Palisade, Kia Seltos, Ceed, Picanto, K5, Cerato, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Carnival и Mohave, а также Genesis G70, G80, G90 и GV80. Ранее с конвейера завода сходили кроссоверы BMW X5, X6, X7 и седаны 5-Series, однако немецкая компания остановила производство и поставки деталей еще в начале весны.