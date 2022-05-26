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2 часа назад

Новости автомира: в Renault рассчитывают вернуться в Россию

Газета.Ru

В Renault не отказываются от планов по возвращению бизнеса в Россию. Об этом рассказал гендиректор и президент Renault Жан-Доминик Сенар на ежегодном собрании акционеров, сообщает «Российская газета».

В Renault рассчитывают вернуться в Россию
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

По его словам, возобновление производства в РФ обойдется компании в ту же цену, что и уход из нее. Точную сумму топ-менеджер не назвал.

«Что касается возможного возвращения, то оно будет стоить нам столько же, сколько стоил наш уход, что совсем не так много», — цитирует Сенара издание.

Глава Renault отметил, что решение об уходе с российского рынка стало смелым, но далось сотрудником компании тяжело.

«В Renault хотели уйти из России таким образом, чтобы иметь возможность вернуться и возобновить производство в случае, если ситуация изменится», — сказал он.

В середине мая Минпромторг сообщил, что долю Renault в «АвтоВАЗе» (67,69% акций) передали ФГУП «НАМИ». Московский завод Renault начнет выпуск автомобилей возрожденного бренда «Москвич». Власти столицы пообещали не выпускать старые модели «Москвича»

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