В Renault рассчитывают вернуться в Россию

В Renault не отказываются от планов по возвращению бизнеса в Россию. Об этом рассказал гендиректор и президент Renault Жан-Доминик Сенар на ежегодном собрании акционеров, сообщает «Российская газета».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

По его словам, возобновление производства в РФ обойдется компании в ту же цену, что и уход из нее. Точную сумму топ-менеджер не назвал.

«Что касается возможного возвращения, то оно будет стоить нам столько же, сколько стоил наш уход, что совсем не так много», — цитирует Сенара издание.

Глава Renault отметил, что решение об уходе с российского рынка стало смелым, но далось сотрудником компании тяжело.

«В Renault хотели уйти из России таким образом, чтобы иметь возможность вернуться и возобновить производство в случае, если ситуация изменится», — сказал он.