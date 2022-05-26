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2 часа назад

Новости автомира: россияне кинулись скупать автомобили на аукционах в Японии

Лера Букина

За укреплением рубля последовало увеличение спроса со стороны россиян на бывшие в употреблении автомобили из Японии. Об этом заявили опрошенные «Интерфаксом» предприниматели.

Россияне кинулись скупать автомобили на аукционах в Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Текущий спрос на покупку с автоаукционов Японии зашкаливает, очень много заказов. Россияне увидели, что курс доллара падает, и это стало своеобразным сигналом, что пора покупать японские машины, которые дешевеют. Покупателей интересуют автомобили всех категорий, но особенно много заказов на дорогие машины — Toyota Land Cruiser Prado, дорогие микроавтобусы, автомобили стоимостью примерно от 2 млн руб.»,— заявил глава приморской компании Carwin Дмитрий Забора .

Предприниматель отметил, что увеличение спроса на аукционах начало наблюдаться во второй декаде мая. На фоне возросшей активности покупателей из РФ стоимость японских автоаукционах будет повышаться, полагает он. Согласно данным главы Carwin, стоимость дилерского Prado с пробегом составляет 5 млн рублей, нового — 8,5 млн рублей. В Японии стоимость аналогичного автомобиля составляет минимум 3 млн рублей.

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Забора подчеркнул, что «подавляющее большинство» автомобилей на аукционах в Японии приобретают «частные лица для собственного использования».

Он ожидает, что в мае из Страны восходящего солнца в РФ ввезут около 20 тыс. бывших в употреблении машин.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию аналитиков автомобильного сайта «Дром», подержанные автомобили в возрасте до трех лет исчезают с российского авторынка с апреля 2022 года.

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