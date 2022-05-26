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1 час назад

Новости автомира: «Автотор» пообещал привезти застрявшие в Европе автодетали

Газета.Ru

Калининградский завод «Автотора» продолжит собирать автомобили после доставки комплектующих, которые застряли в Европе. Об этом рассказал губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Автотор» пообещал привезти застрявшие в Европе автодетали
Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»Игорь Зарембо/РИА «Новости»

«Не так давно мы нашли решение по контейнерам [с комплектующими], которые везли из Европы, которые там временно застряли. Сейчас довозят эти контейнеры, и они, «Автотор», выйдут, вернутся, доработают на тех остатках, которые пока находились в Европе», — объяснил Алиханов.

С 1 по 22 мая коллектив «Автотора» ушел в корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя. Тем не менее, о возобновлении выпуска автомобилей после 22 мая компания не объявляла.

Автозавод в Калининграде выпускает модели Kia и Hyundai. Ранее концерн BMW, сотрудничавший с «Автотором», объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде.

В конце апреля стало известно, что «Автотор» ведет переговоры о выпуске автомобилей из стран, не вводивших санкции.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,Антон Алиханов,
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