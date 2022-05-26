«Автотор» пообещал привезти застрявшие в Европе автодетали

«Не так давно мы нашли решение по контейнерам [с комплектующими], которые везли из Европы, которые там временно застряли. Сейчас довозят эти контейнеры, и они, «Автотор», выйдут, вернутся, доработают на тех остатках, которые пока находились в Европе», — объяснил Алиханов.