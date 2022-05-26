Toyota снова останавливает работу заводов в Японии

Лидер мирового автопрома, компания Toyota, сообщила о новой приостановке работы своих предприятий в Японии на период с конца мая до начала с июня. Причина — перебои с поставками автокомпонентов из-за коронавирусных ограничений в Шанхае.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

В официальном сообщении компании говорится, что на 5-дневный период будет остановлена работа 16 производственных линий на 10 из 14 заводов Toyota в Японии. Несмотря на ряд негативных факторов — дефицит полупроводников, последствия новой волны коронавируса в Китае, которые вызвали сбои в поставках автокомплектующих и другие геополитические факторы, — японский автопроизводитель пока подтверждает свои прогнозы по производству автомобилей на период 2022-2023 гг., который стартовал 1 апреля. Напомним, что ранее компания заявляла о планах выпустить 9,7 млн автомобилей против 8,5 млн авто за прошлогодний период.

Производственный план Toyota на июнь подразумевает выпуск 850 тыс. машин, из которых 250 тыс. произведут японские заводы, а остальной объем — зарубежные предприятия. На период июня-августа текущего года компания планирует ежемесячно выпускать по 850 тыс. машин.