Toyota снова останавливает работу заводов в Японии

Лидер мирового автопрома, компания Toyota, сообщила о новой приостановке работы своих предприятий в Японии на период с конца мая до начала с июня. Причина — перебои с поставками автокомпонентов из-за коронавирусных ограничений в Шанхае.
В официальном сообщении компании говорится, что на 5-дневный период будет остановлена работа 16 производственных линий на 10 из 14 заводов Toyota в Японии. Несмотря на ряд негативных факторов — дефицит полупроводников, последствия новой волны коронавируса в Китае, которые вызвали сбои в поставках автокомплектующих и другие геополитические факторы, — японский автопроизводитель пока подтверждает свои прогнозы по производству автомобилей на период 2022-2023 гг., который стартовал 1 апреля. Напомним, что ранее компания заявляла о планах выпустить 9,7 млн автомобилей против 8,5 млн авто за прошлогодний период.
Производственный план Toyota на июнь подразумевает выпуск 850 тыс. машин, из которых 250 тыс. произведут японские заводы, а остальной объем — зарубежные предприятия. На период июня-августа текущего года компания планирует ежемесячно выпускать по 850 тыс. машин.
Добавим, что в России, согласно данным статистики «Автостат Инфо», за первые 4 месяца 2022 года было продано 18 934 ед. машин Toyota, на 37% меньше, чем за тот же период в 2021 году — 30 140 ед. В этот период лидером продаж среди Toyota на российском рынке стал кроссовер Toyota RAV4 — 7947 реализованных машин, это на 43% меньше, чем было продано за январь-апрель 2021 года (14 009 ед.).