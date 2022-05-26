Chery запасается запчастями в России

Российский дистрибьютор Chery и Exeed решил удвоить запасы запчастей, дополнительного оборудования и технических жидкостей. Резервов на складах должно хватить минимум на полгода. Это решение в компании объяснили «упреждением возможных форс-мажоров, связанных с международными перевозками». В пресс-службе марки добавили, что дилеры Chery и Exeed будут обеспечены всем необходимом в случае «ухудшения ситуации в логистической сфере».

Фото: © Chery © Chery

«Увеличение запасов деталей, необходимых для технического, кузовного и гарантийного ремонтов, позволит нашим дилерам обслуживать автомобили бесперебойно на протяжении минимум шести месяцев в случае возникновения сложностей с логистикой», — заявил глава российского офиса Chery Владимир Шмаков.

На сегодняшний день у Chery в России два склада. Первый расположен в столичном регионе, занимает площадь 10 тысяч квадратных метров и до увеличения объемов хранения там насчитывалось 10,5 тысячи наименований запасных частей (более 550 тысяч штук). Второй склад региональный — он был открыт в Красноярске в марте этого года, его площадь составляет пять тысяч квадратных метров, и по состоянию на момент открытия там хранилось 32 тысячи наименований деталей (более 140 тысяч штук).

Поставки запчастей осуществляется по железной дороге, затем их распределяют между красноярским и столичным складами.

В Chery также обращают внимание на то, что, согласно условиям и требованиям дистрибьютора, у каждого дилера имеется собственный склад, который укомплектован всем необходимым для оперативного ремонта клиентских машин.