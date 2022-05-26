Mercedes-Benz еще может возобновить производство в России

"Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях - это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тысячи человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Будет жаль, если они остановятся надолго, но посмотрим", - сказал губернатор.