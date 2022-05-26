Mercedes-Benz еще может возобновить производство в России

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире "Радио Sputnik" сообщил, что завод Mercedes-Benz ещё может возобновить производство премиальных автомобилей.
"Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях - это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тысячи человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Будет жаль, если они остановятся надолго, но посмотрим", - сказал губернатор.
Завод Mercedes-Benz построен на территории индустриального парка "Есипово", производство автомобилей здесь началось в 2019 году. Первой моделью на конвейере нового предприятия стал седан E-Class, затем к нему присоединились кроссоверы GLC, GLE и GLS.
Свою активность на российском рынке компания Mercedes-Benz заморозила в начале марта 2022 года: были прекращены поставки автомобилей из-за рубежа, остановлена деятельность завода в "Есипово".