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26 мая

Компания Mercedes анонсирует новую линейку Entry Luxury

ПроКроссовер.руиещё 1

Mercedes-Benz недавно представил новую стратегию развития, предусматривающую переход к сегменту рынка роскоши высокого класса. Компактные автомобили смогут остаться в списке благодаря новой серии под названием Entry Luxury. Модельный ряд Entry Luxury будет вдвое меньше, чем нынешний пул доступных автомобилей Mercedes. Выступая во время презентации, главный дизайнер компании представил первый за два года эскиз автомобиля, который дебютирует. На изображении представлен вид сбоку автомобиля с наклонной крышей, удлиненной передней частью и укороченной задней частью. Похоже, новинка — седан, призванный заменить как A-Class, так и CLA. Компания утверждает, что это будет один из самых роскошных и технологически продвинутых представителей своего сегмента рынка, когда он дебютирует.

Mercedes откажется от механической коробки передач
Фото: motor.rumotor.ru
Автоновости,Mercedes-Benz,
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