Mercedes анонсирует новую линейку Entry Luxury

Mercedes-Benz недавно представил новую стратегию развития, предусматривающую переход к сегменту рынка роскоши высокого класса. Компактные автомобили смогут остаться в списке благодаря новой серии под названием Entry Luxury.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Модельный ряд Entry Luxury будет вдвое меньше, чем нынешний пул доступных автомобилей Mercedes. Выступая во время презентации, главный дизайнер компании представил первый за два года эскиз автомобиля, который дебютирует. На изображении представлен вид сбоку автомобиля с наклонной крышей, удлиненной передней частью и укороченной задней частью.