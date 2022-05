Tesla обещает совершить революцию в мире аккумуляторов

Группа исследователей Tesla и ученых из Университета Далхаузи в Галифаксе, Канада, опубликовали научную работу под названием «Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 as a Superior Alternative to LiFePO4 for Long-Lived Low Voltage Li-Ion Cells». В ней описаны аккумуляторные ячейки с графитовыми электродами NMC532, которые по своим параметрам превосходят обычные литий-железо-фосфатные, а срок их службы, при определённых условиях, составляет около ста лет.