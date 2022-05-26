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53 минуты назад

Renault в России ждет череда банкротств

Елена Прошина

Дилерской сети Renault в России угрожают частичное закрытие и череда банкротств на фоне ухода из РФ французского автоконцерна. Об этом ТАСС сообщил источник среди дилеров автопроизводителя.

Renault в России ждет череда банкротств
Фото: ТАССТАСС

«Renault — это вообще старейшая сеть в России. Сейчас дилеры обеспокоены элементарно своей судьбой: вся сеть не выживет, есть угроза закрытия, череды банкротств», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Об уходе из России компания Renault объявила 16 мая. Акции завода «Renault России» французы передали Москве, а долю в «Автовазе» — подведомственному Минпромторгу институту НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

В ТАСС отметили, что к началу 2018 года компания насчитывала свыше 140 автосалонов от Калининграда до Владивостока.

Автоновости,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Минпромторг,Автоваз,
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