Renault в России ждет череда банкротств

Дилерской сети Renault в России угрожают частичное закрытие и череда банкротств на фоне ухода из РФ французского автоконцерна. Об этом ТАСС сообщил источник среди дилеров автопроизводителя.

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«Renault — это вообще старейшая сеть в России. Сейчас дилеры обеспокоены элементарно своей судьбой: вся сеть не выживет, есть угроза закрытия, череды банкротств», — приводятся в материале слова собеседника агентства.

Об уходе из России компания Renault объявила 16 мая. Акции завода «Renault России» французы передали Москве, а долю в «Автовазе» — подведомственному Минпромторгу институту НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет.