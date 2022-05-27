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1 час назад

Новости автомира: Hyundai Creta N Line, которую ждали в России, дебютирует в Бразилии

Motor.ruиещё 1

Бразильское подразделение компании Hyundai анонсировало скорое появление в стране «спортивной» версии модели Creta. Премьера должна была состояться в России, причем еще в первом квартале этого года, однако из-за геополитической ситуации Hyundai решила перенести презентацию в Бразилию, и теперь неизвестно, доберется ли вообще такая Creta до нашего рынка. Пока же автопроизводитель поделился первым официальным тизером и обозначил сроки дебюта.

Hyundai Creta N Line, которую ждали в России, дебютирует в Бразилии
Фото: Motor.ruMotor.ru

Об оспортивленной Creta заговорили еще в марте. Тогда в безе Росстандарта вместе с Одобрением типа транспортного средства опубликовали схематичные изображения такого кроссовера. По ним можно было сделать вывод, что особенностями версии N Line станут задние фонари другого дизайна, противотуманные фары иной формы, сдвоенные патрубки выхлопной системы, новые бамперы и радиаторная решетка с особым рисунком. При этом закамуфлированные прототипы Creta N Line попадали в объективы шпионских камер и прежде, но именно тогда появилась информация, что такая Creta станет глобальной, а первым рынком, на котором она появится, будет Россия. Но этого не произошло.

Росстандарт
Росстандарт

Весной Hyundai поставила бизнес в России на паузу — поставки новых автомобилей из-за рубежа заморозили, а заводы в Санкт-Петербурге и Калининграде отправили в простой. Премьеру Creta N Line перенесли в Бразилию, и именно этот рынок теперь станет для новинки первым.

Пока бразильское подразделение Hyundai распространила единственный тизер с эмблемой N Line, которая, по всей видимости, появится на корме и, вероятно, на радиаторной решетке Creta. А вот более мощный двигатель такому кроссоверу не положен. Дебют Hyundai Creta N Line намечен на июнь.

Версия N Line подтверждена и для другого бюджетного кроссовера марки, Venue, который продается в Индии. Его премьера тоже состоится в июне, а именно 20 числа.

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