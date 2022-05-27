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1 час назад

Новости автомира: в Китае возобновят производство УАЗ-469 под маркой BAW в 2022 году

Южный автомобиль

В Китае в этом году может быть возобновлено производство аналога советского внедорожника УАЗ-469 под названием BAW BJ212.

В Китае возобновят производство УАЗ-469 под маркой BAW
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Однако в Китае планируются продажи обновленной версии. У внедорожника появится светодиодная, современные функции и системы, а также цифровую приборную панель. Кроме того, будут установлены современные комфортабельные кресла. У внедорожника будет три варианта кузова — пикап, а также два вида универсала с жесткой и тканевой крышей. Также у машины предусмотрен каркас безопасности.

Можно заказать и традиционную версию со скромным салоном и аналоговыми приборами. Ранее BAW BJ212 был доступен только для армии КНР.

Автоновости,
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