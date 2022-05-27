В Китае возобновят производство УАЗ-469 под маркой BAW

В Китае в этом году может быть возобновлено производство аналога советского внедорожника УАЗ-469 под названием BAW BJ212.

Однако в Китае планируются продажи обновленной версии. У внедорожника появится светодиодная, современные функции и системы, а также цифровую приборную панель. Кроме того, будут установлены современные комфортабельные кресла. У внедорожника будет три варианта кузова — пикап, а также два вида универсала с жесткой и тканевой крышей. Также у машины предусмотрен каркас безопасности.