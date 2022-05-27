Lada продолжают продавать в Японии в обход санкций

Японский импортер автомобилей Lada продолжает продавать машины в стране, несмотря на санкции, которые местные власти ввели против России после начала специальной военной операции на территории Украины. В частности, на японском рынке по-прежнему можно купить классические «Нивы» (они давно пользуются популярностью у местных водителей) и спортивную модификацию седана Lada Vesta Sport.

Фото: © Lada © Lada

На японском рынке импортом российских автомобилей на эксклюзивных правах занимается местная компания Le Parnass. Судя по информации, которую компания публикует в своем твиттер-аккаунте, поставки машин продолжаются и после 24 февраля, несмотря на введенные против России санкций.

Однако в Le Parnass отметили, что после 18 июля 2022 года поставки как новых автомобилей, так и комплектующих к ним из России будут запрещены. Сейчас на японском рынке можно купить классическую трехдверную «Ниву» по цене от 2,98 миллиона иен или около 1,5 миллиона рублей. За «спортивную» версию седана Lada Vesta местный импортер просит 3,78 миллиона иен или около 1,9 миллиона рублей.