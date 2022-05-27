В России представят прототип беспилотного автобуса

Летом будет представлен прототип беспилотного автобуса, разработанного Московским политехническим университетом. Примечательно, что автобус практически построен на системе для электромотоцикла.

Фото: пресс-служба Политеха пресс-служба Политеха

Инженеры Московского политехнического университета преобразовали систему, созданную для электромотоцикла, в комплексную сеть внутренних коммуникаций для беспилотного SMART-шаттла.

"У современного автомобиля есть комплексная система внутренней коммуникации между различными компонентами. Ее часто называют CAN-шина. Система создана для оптимизации и упрощения рабочих процессов. Если провести аналогию с человеческим телом, то CAN-шина - это центральная нервная система. Сложно представить архитектуру современного автомобиля без такого комплексного решения", - говорит декан Транспортного факультета Московского Политеха Пабло Итурралде.

Благодаря этой системе, у которой есть небольшой модуль сопряжения, SMART-шаттл удалось сделать беспилотным. У автобуса сенсорика высокого уровня, он способен работать в полностью автономном режиме. Технологии навигации и обработки информации помогают управлять транспортным средством безопасно.

Автобус для парковых зон пять месяцев тестируют на территории "Технограда". Специалисты улучшили механизмы принятия решений о движении, остановке и объезде препятствий. Кроме того, проведены испытания ресурсных возможностей беспилотника.

Инженеры проанализировали, как работают сенсоры и камеры, в том числе в темное время суток, и получили достаточный объем информации для дополнительного обучения нейронных сетей. Также отработаны алгоритмы, отвечающие за самостоятельное движение и действующие на основе данных датчиков GPS/ГЛОНАСС.