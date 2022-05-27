Стало известно, когда выпустят первую удешевленную Lada Granta

На АвтоВАЗе продолжает действовать режим простоя: выпуск автомобилей не осуществляется, работают лишь те, кто занят производством запчастей и новыми проектами. Появилась информация, когда же завод снова приступит к сборке авто.

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Как писала "РГ" ранее, следующая рабочая неделя - с 30 мая по 3 июня 2022 года - будет для завода также простойной, но уже с 6 июня АвтоВАЗ выпустит первые после длительного перерыва автомобили. Это будут деконтентинговые Lada Granta: модель в упрощённых комплектациях, в самой базовой версии авто не получит даже электроусилителя руля и электрических стеклоподъёмников спереди. Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" пишет, что первые автомобили будут отправлены в дилерские центры для ознакомления и проведения тест-драйвов.

Выйти на массовый выпуск "антисанкционных" Lada АвтоВАЗ может уже к концу месяца. Предполагаемый ежемесячный объём выпуска таких машин может составить около 30 тысяч экземпляров, однако эта цифра может быть скорректирована в меньшую сторону, так как с июня на АвтоВАЗе выпуск авто будет осуществляться не пять дней, а четыре.

Lada в упрощённых версиях исполнения будут оснащаться двигателем ВАЗ-11182 объёмом 1.6 литра мощностью 90 л.с., который в результате деконтентинга будет соответствовать не "Евро-5" как изначально, а нормам "Евро-2".