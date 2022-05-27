ГИБДД проводит в Москве усиленный рейд по каршерингу

«В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых лицами, использующими автомобили, предоставляемые в краткосрочную аренду, подразделениями столичной ГИБДД в период с 27 по 29 мая проводится усиленный профилактический рейд», - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД Москвы, только за период с 1 по 23 мая в городе произошли 34 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 2 человека и 41 получил ранения различной степени тяжести. Всего с начала года автоинспекторы пресекли в столице более 47 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей автомобилей «каршеринг».