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50 минут назад

Новости автомира: ГИБДД проводит в Москве усиленный рейд по каршерингу

Газета.Ru

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы проведут в городе профилактический рейд среди водителей автомобилей краткосрочной аренды. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

ГИБДД проводит в Москве усиленный рейд по каршерингу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых лицами, использующими автомобили, предоставляемые в краткосрочную аренду, подразделениями столичной ГИБДД в период с 27 по 29 мая проводится усиленный профилактический рейд», - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД Москвы, только за период с 1 по 23 мая в городе произошли 34 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 2 человека и 41 получил ранения различной степени тяжести. Всего с начала года автоинспекторы пресекли в столице более 47 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей автомобилей «каршеринг».

Автоновости,ГИБДД,
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