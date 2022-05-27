КамАз ввел трехдневную рабочую неделю

«На "КАМАЗе" введена трехдневная рабочая неделя для рабочих основного производства и вспомогательных служб: по сокращенному графику станут трудиться часть руководителей, специалистов и служащих (РСиС), задействованных на временных работах», — говорится в тексте.

В компании отметили, что временную занятость на предприятии организовали для сотрудников, у которых под влиянием европейских санкций и ограничения поставок автокомпонентов сократилась нагрузка. По мнению директора департамента трудовых отношений КамАЗа Сергея Романюка, данная мера позволит удержать уровень доходов своих работников и сохранить трудовой коллектив. Он добавил, что на трехдневную неделю были переведены 5,5 тыс. сотрудников компании.