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24 минуты назад

Новости автомира: КамАз ввел трехдневную рабочую неделю

Елена Прошина

Руководство КамаАЗа приняло решение перевести часть сотрудников на работу в режиме трехдневной рабочей недели. Об этом сообщает корпоративная газета «Вести КАМАЗа».

КамАз ввел трехдневную рабочую неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На "КАМАЗе" введена трехдневная рабочая неделя для рабочих основного производства и вспомогательных служб: по сокращенному графику станут трудиться часть руководителей, специалистов и служащих (РСиС), задействованных на временных работах», — говорится в тексте.

В компании отметили, что временную занятость на предприятии организовали для сотрудников, у которых под влиянием европейских санкций и ограничения поставок автокомпонентов сократилась нагрузка. По мнению директора департамента трудовых отношений КамАЗа Сергея Романюка, данная мера позволит удержать уровень доходов своих работников и сохранить трудовой коллектив. Он добавил, что на трехдневную неделю были переведены 5,5 тыс. сотрудников компании.

Весь остальной коллектив КамАЗа продолжит трудиться по традиционному графику, подчеркнули в сообщении.

Автоновости,Сергей Романюк,
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