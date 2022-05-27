Сотни тысяч Hyundai отзывают из-за ремней безопасности

Североамериканское подразделение Hyundai объявило о масштабном отзыве двух седанов — Accent и Elanta. Акция проводится из-за опасного дефекта: оказалось, что преднатяжители ремней безопасности могут взорваться во время столкновения. При этом в салон могут вылететь металлические фрагменты, способные нанести вред пассажирам. В общей сложности под сервисную акцию подпало 239 тысяч автомобилей, проданных на территории США с 2019 года.

Фото: Hyundai Hyundai

В списке проблемных машин — 61 тысяча экземпляров Hyundai Accent, выпущенных с 22 апреля 2019 года по 22 мая 2022 году мексиканским заводом Kia Motor Mexico. Еще 166 тысяч — это более молодые седаны Elantra, собранные с 12 сентября 2020 года по 22 мая 2022 года на площадке Hyundai в Алабаме. Также проблемы нашли у 12 тысяч гибридных седанов Elantra, собранных с 15 декабря 2020 года по 9 мая 2022 года. Все машины изготавливались для продажи в США.

Причина отзыва — в дефектных ремнях безопасности. Выяснилось, что во время аварии преднатяжители ремней могут взорваться и «выбросить» в салон металлические осколки. На отозванных автомобилях заглушат микрогазогенератор и напорную трубу, чтобы исключить ненормальное срабатывание. Сделано это будет бесплатно.

Hyundai до сих пор не знает, в чем именно проблема с ремнями корейской фирмы Samsong, хотя узнала об опасном дефекте еще прошлой осенью. Тогда преднатяжитель ремня водителя на Elantra взорвался, и металлические осколки травмировали пассажира. После этого было отозвано порядка тысячи машин Hyundai и Genesis, а к весне 2022 года к ним присоединились более шести тысяч экземпляров.