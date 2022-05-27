Chery показала салон кроссовера Omoda 5 для России

В Telegram-канале, посвященном новому кроссоверу Omoda 5, марка Chery показала салон, который ранее можно было рассмотреть только на шпионских снимках. Это интерьер экспортного варианта новинки, который заметно отличается от китайского. Chery Omoda 5 в России уже представили, однако у дебютного кроссовера были полностью затонированы окна — это может говорить о том, что на российском рынке модель появится именно в «европейском» варианте.

Фото: © Omoda Russia / Telegram © Omoda Russia / Telegram

У такого Omoda 5 более минималистично оформлены передняя панель и дефлекторы воздуховодов, планка под которыми глянцевая. Ближайшая к ним часть центрального тоннеля приподнята: на ней расположен отсек для беспроводной зарядки гаджетов, которые экраны которых в таком положении лучше видны водителю и пассажиру.

Шпионский снимок салона европейского Chery Omoda 5

Отличается и отделка центральной консоли. В китайской версии она глянцевая, а в европейской — матовая. Как заметили «Китайские автомобили», в Telegram Chery проводит опрос среди россиян, какой вариант им больше по вкусу, и на данный момент большинство (84 процента) проголосовало за менее маркий. Правда, поучаствовать в голосовании пока успели чуть более 300 человек.

Интерьер Chery Omoda 5 для Китая

В числе других изменений — расположенные ближе к сиденьям подстаканники, иная группировка элементов управления, увеличенная ниша в центральном тоннеле и более просто оформленные дверные карты.

Сборку Omoda 5 запустили в Китае в феврале нынешнего года. Пока выпускается только вариант с 1,6-литровым двигателем мощностью 197 лошадиных сил в паре с самидиапазонным «роботом», а позже модель начнут оснащать с 1,5-литровым мотором как у Tiggo 7 Pro. Впоследствии Omoda 5 обзаведется гибридной и полностью электрической силовыми установками.