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1 час назад

Новости автомира: Минпромторг подтвердил планы по выпуску «Москвичей» совместно с Китаем

Лера Букина

В настоящее время ведется работа по привлечению китайского производителя в производство автомобилей «Москвич», сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, подчеркнув, что сторона рассматривает две компании.

Минпромторг подтвердил планы по выпуску «Москвичей» совместно с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть два варианта (компаний). Пока называть конкретных партнеров не буду, но действительно такая работа ведется», - указал глава Минпромторга.

В четверг, 26 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на бывшем заводе «Рено» не будут выпускать старые модели автомобиля «Москвич». Он пояснил, что там будут производиться «самые современные модели». По словам Собянина, «для этой работы понадобятся и международные партнеры, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

Ранее Минпромторг сообщил о передаче акций завода «Рено Россия» Москве. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге, завод, который перешел в столичную собственность, будет производить автомобили под брендом «Москвич», а основным технологическим партнером возрожденного московского завода станет «Камаз». Планируется на первом этапе

наладить производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе и электромобилей.

Автоновости,Renault,Денис Мантуров,Сергей Собянин,Минпромторг,
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