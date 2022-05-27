Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
40 минут назад

Новости автомира: Buick сменит логотип и представит новый фирменный дизайн 1 июня

Motor.ru

В Китае, приоритетном рынке для этой американской марки, 1 июня пройдет Buick Brand Day, в рамках которого будет представлен новый логотип компании и два автомобиля в новейшей фирменной стилистике. Один из них — готовый к серии минивэн GL8 Century четвертого поколения, который станет самой роскошной и, соответственно, самой дорогой моделью в линейке автопроизводителя, а второй — электрический кроссовер Buick Electra-X. Он дебютирует в статусе концепт-кара.

Buick сменит логотип и представит новый фирменный дизайн
Фото: © Buick© Buick

Подробностей о GL8 Century и Buick Electra-X пока мало, зато осовремененный логотип уже засветился на патентных изображениях. Принципиальных изменений несколько. Во-первых, щиты в эмблеме, которые используются с с 1960 года, теперь размещены в одну линию, а во-вторых они больше не заключены в круг. Цвета, как ожидается, остаются прежними — красный, белый и синий, однако линии сделали более плавными, из-за чего логотип выглядит более актуальным.

Buick
Buick
Buick
Buick

Что же касается автомобилей, то Buick GL8 Century уже показали на нескольких тизерах. На первом запечатлена передняя часть автомобиля: в кадр попала узкая светодиодная оптика и трапециевидная радиаторная решетка. Модель увеличилась в размерах по сравнению с предшественником, обзавелась перегородкой в салоне со встроенным телевизором и парой кресел повышенного комфорта для пассажиров заднего ряда.

Для концептуального Buick Electra-X пока подтверждены только платформа Ultium и автопилот Super Cruise.

В том, что местом проведения Buick Brand Day выбрали не родные для марки США, а Китай, ничего удивительного нет. Китайский рынок уже некоторое время является для компании приоритетным: в прошлом году американцы приобрели 180 тысяч автомобилей Buick, а китайцы — 829 тысяч.

Автоновости,Buick GL8,Buick,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители