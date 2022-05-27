Buick сменит логотип и представит новый фирменный дизайн

В Китае, приоритетном рынке для этой американской марки, 1 июня пройдет Buick Brand Day, в рамках которого будет представлен новый логотип компании и два автомобиля в новейшей фирменной стилистике. Один из них — готовый к серии минивэн GL8 Century четвертого поколения, который станет самой роскошной и, соответственно, самой дорогой моделью в линейке автопроизводителя, а второй — электрический кроссовер Buick Electra-X. Он дебютирует в статусе концепт-кара.

Фото: © Buick © Buick

Подробностей о GL8 Century и Buick Electra-X пока мало, зато осовремененный логотип уже засветился на патентных изображениях. Принципиальных изменений несколько. Во-первых, щиты в эмблеме, которые используются с с 1960 года, теперь размещены в одну линию, а во-вторых они больше не заключены в круг. Цвета, как ожидается, остаются прежними — красный, белый и синий, однако линии сделали более плавными, из-за чего логотип выглядит более актуальным.

Buick

Buick

Buick

Buick

Что же касается автомобилей, то Buick GL8 Century уже показали на нескольких тизерах. На первом запечатлена передняя часть автомобиля: в кадр попала узкая светодиодная оптика и трапециевидная радиаторная решетка. Модель увеличилась в размерах по сравнению с предшественником, обзавелась перегородкой в салоне со встроенным телевизором и парой кресел повышенного комфорта для пассажиров заднего ряда.

Для концептуального Buick Electra-X пока подтверждены только платформа Ultium и автопилот Super Cruise.