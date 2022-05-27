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23 минуты назад

Новости автомира: КАМАЗ начал пробную сборку кабин для новых грузовиков Компас-12

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Стало известно о том, что на конвейере производства перспективных моделей кабин КамАЗа начался пробный выпуск кабин для Компас-12.

КАМАЗ начал пробную сборку кабин для новых грузовиков
Фото: КАМАЗКАМАЗ

Как отметила пресс-служба производителя, сборка первой кабины с фиксации на подъемнике для нанесения снизу термоизоляции, шумоизоляции и гидрозапоров. Затем устанавливаются двери, лобовое и боковые стекла, кронштейны, рукоятки и приборная панель.

Первые 3 кабины Компас-12 будут использоваться в Научно-техническом центре компании. Данные технологи помогут внести коррективы в процесс производства, который должен укладываться в общий такт работы сборочной линии.

На следующем этапе освоения планируется за месяц собрать 90 кабин, причем параллельно с грузовиками поколения К4 и К5.Стоит отметить, что Компас-12 имеет локализованные детали: преобразователи, жгуты, реле, тахограф, систему Эра ГЛОНАСС, детали экстерьера.

До конца года на автозавод начнут поступать бортовые информационные системы, детали интерьера, стекла и другие комплектующие от российских изготовителей.

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