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2 часа назад

Новости автомира: Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году

Motor.ru

Компания Mercedes-Benz планирует постепенно отказаться от механической трансмиссии. К 2023 году немецкий производитель прекратит выпуск автомобилей с тремя педалями. Такое решение было принято из-за низкого потребительского спроса на подобные модели, а также продолжающееся развитие электрических и гибридных технологий. При этом будущие автомобили с трехконечной звездой, работающие на ДВС, построят на платформах, разработанных для батарейных моделей.

Mercedes откажется от механической коробки передач
Фото: motor.rumotor.ru

По словам руководства Mercedes-Benz, все больше людей по всему миру делают выбор в пользу электрических и гибридных автомобилей. Поэтому, как считают в компании, вкладывать деньги в производство механических коробок передач больше не рентабельно. В настоящий момент только некоторые версии A-Class, B-Class и CLA по-прежнему выпускают с трехпедальной установкой. А в некоторых странах, таких как США, даже для этих моделей уже недоступна «механика».

К концу десятилетия Mercedes-Benz планирует полностью обновить свой модельный ряд, сделав ставку на электромобили. До этого времени компания будет продолжать выпускать автомобили с классическими ДВС, однако они будут основаны на платформах, разработанных в первую очередь для батарейных машин.

О планах отказаться от механической коробки передач Mercedes-Benz объявлял еще в 2020 году. Тогда же представители компании анонсировали универсальные модульные архитектуры для будущих моделей.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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