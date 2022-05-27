Автопроизводитель JAC готовится занять свободное место на рынке России. Транспортные средства данного бренда в последнее время презентуются в разных сегментах, в том числе в грузовом. Компания из Китая JAC официально представила на выставке в Москве новый фургон Sunray. Речь идет о мероприятии ССТ, в рамках которого презентовали коммерческую технику.

Фото: car.ru car.ru

На выставке коммерческой техники ССТ производитель JAC показал цельнометаллический фургон. Автомобиль имеет ряд особенностей. Так, заметно выделяется высокая линия крыша, вытянутая колесная база и двускатные колеса на задней оси. По силовому агрегату точных данных не представлено. Однако эксперты поспешили сделать некоторые предположения. К примеру, многие считают, что на рынке России данный автомобиль будет представлен с мотором рабочим объемом 2.7 литра. Это дизельный агрегат, производительность которого составляет 156 л.с. В паре с ним функционирует 6-ступенчатая механическая КПП и система заднего привода. Не исключено, что на рынке России может появиться версия с двигателем на 2 литра мощностью 190 л.с.

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Фургон, получивший название JAC Sunray, может быть не единственным автомобилем, представленным в данной линейке. Так, ожидается появление на рынке России одноименной модели в кузове микроавтобуса на базе этой же платформы. По предварительной информации, автомобиль составит конкуренцию транспортным средствам нижегородского производства “ГАЗель”.

Сразу после презентации автопроизводитель JAC открыл прием предварительных заказов на данную модель. Известно, что в качестве сборочной площадки для автомобиля выбрали предприятие, расположенное в Казахстане. Речь идет о заводе “СарыаркаАвтоПром”. Приступить к выпуску транспортных средств планируют в августе этого года. Оформить предварительный заказ можно у официальных дилеров. Точный прайс-лист новинки пока не объявили. По предварительной информации, оцениваться автомобиль будет в 3 800 000 – 4 000 000 рублей.

Для клиентов в России компания также будет предлагать шасси для дальнейшей доработки. В базовой комплектации JAC Sunray предусмотрен гидроусилитель руля, подушка безопасности, система стабилизации и комплекс “ЭРА-ГЛОНАСС”. В качестве дополнительных опций выступают противотуманные фары, подогрев мотора и кондиционер. Кроме того, покупатели смогут получить задние парктроники.