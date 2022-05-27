Автопроизводитель из Китая BYD планирует прийти на российский рынок в новом статусе. Непростое положение в сфере автопрома дает возможности новым компаниям, в частности, азиатским. По предварительной информации, BYD будет осваивать локальную сборку транспортных средств в России.

Фото: car.ru car.ru

Компания из Китая BYD уже рассматривает возможность организации сборочного цикла на территории России. Пустующих предприятий, которые оборудованы под такие цели, в стране много. Высока вероятность, что машиностроительной площадкой для выпуска азиатских транспортных средств станет столичный завод компании Renault.

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На данный момент Минпромторг РФ уже проводит переговоры с китайской компанией BYD, которую расценивают в качестве потенциально партнера. Речь идет о сотрудничестве в сфере автомобильной промышленности. Известно, что рассматривается возможность организации сборочного процесса на производственной площадке “Рено Россия”, которая расположена в Москве. Не исключается и возможность того, что новые иномарки с азиатской начинкой будут выезжать с конвейера под логотипом “Москвич”.

Нет точной информации, каковы цели актуальных переговоров с BYD, так как параллельно Минпромторг общается с другими производителями из Китая. В их число входят JAC и FAW, которые тоже известны на территории России. Автомобили данных компаний уже представлены на местном рынке.

В переговорах третьей стороной являются представители компании КАМАЗ. Они тоже претендуют на собственное присутствие на производственной площадке в Москве. Напомним, что производитель ранее анонсировал выпуск новой модели. Речь идет о городском транспортном средстве с электрической силовой платформой. Известно, что строиться автомобиль будет на агрегатах из Китая.

Нет точной информации, кем в итоге будет занята производственная площадка в Москве. Нельзя исключать вероятность того, что завод может отправиться на простой, как это происходило со многими площадками в России.