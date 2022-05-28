"Автотор" в 2023 году соберет 200 электромобилей

Коллектив предприятий "Автотор" вышел из корпоративного отпуска и в 2023 году планирует выпустить не менее 200 электромобилей, сообщил ТАСС в субботу основатель "Автотора" Владимир Щербаков.

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"Из отпуска вышли, - сказал Щербаков. - У нас по обязательствам СПИК (Специнвестконтракт - прим. ТАСС) в следующем году поставить не менее 200 электромобилей. В следующем году будут автомобили".

Он отметил, что предприятие еще не вышло из кризиса.

"Мы на пути выхода, и пока стараемся сделать все, чтобы этот кризис не так сильно на нас отразился", - добавил Щербаков.

С 1 по 22 мая коллектив предприятий "Автотор" вышел в корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. На этот период в штатном режиме продолжили работать подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственной инфраструктуры завода, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов, а также задействованные в реализации проекта по созданию производства электромобилей.

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