"Автотор" в 2023 году соберет 200 электромобилей

Коллектив предприятий "Автотор" вышел из корпоративного отпуска и в 2023 году планирует выпустить не менее 200 электромобилей, сообщил ТАСС в субботу основатель "Автотора" Владимир Щербаков.
"Из отпуска вышли, - сказал Щербаков. - У нас по обязательствам СПИК (Специнвестконтракт - прим. ТАСС) в следующем году поставить не менее 200 электромобилей. В следующем году будут автомобили".
Он отметил, что предприятие еще не вышло из кризиса.
"Мы на пути выхода, и пока стараемся сделать все, чтобы этот кризис не так сильно на нас отразился", - добавил Щербаков.
С 1 по 22 мая коллектив предприятий "Автотор" вышел в корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. На этот период в штатном режиме продолжили работать подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственной инфраструктуры завода, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов, а также задействованные в реализации проекта по созданию производства электромобилей.
"Автотор" - одно из крупнейших автомобилестроительных предприятий в России. С 1997 года выпускает автомобили известных мировых брендов. Автозавод также занимается сборкой автомобилей марок Kia и Hyundai. Ранее концерн BMW, сотрудничавший с "Автотором", объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде. Руководство российского автохолдинга заверило, что сохранит коллектив.