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35 минут назад

Новости автомира: "Автотор" в 2023 году соберет 200 электромобилей

ТАССиещё 1

Коллектив предприятий "Автотор" вышел из корпоративного отпуска и в 2023 году планирует выпустить не менее 200 электромобилей, сообщил ТАСС в субботу основатель "Автотора" Владимир Щербаков.

"Автотор" в 2023 году соберет 200 электромобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из отпуска вышли, - сказал Щербаков. - У нас по обязательствам СПИК (Специнвестконтракт - прим. ТАСС) в следующем году поставить не менее 200 электромобилей. В следующем году будут автомобили".

Он отметил, что предприятие еще не вышло из кризиса.

"Мы на пути выхода, и пока стараемся сделать все, чтобы этот кризис не так сильно на нас отразился", - добавил Щербаков.

С 1 по 22 мая коллектив предприятий "Автотор" вышел в корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. На этот период в штатном режиме продолжили работать подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственной инфраструктуры завода, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов, а также задействованные в реализации проекта по созданию производства электромобилей.

О предприятии

"Автотор" - одно из крупнейших автомобилестроительных предприятий в России. С 1997 года выпускает автомобили известных мировых брендов. Автозавод также занимается сборкой автомобилей марок Kia и Hyundai. Ранее концерн BMW, сотрудничавший с "Автотором", объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде. Руководство российского автохолдинга заверило, что сохранит коллектив.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,Владимир Щербаков,
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