Дизельные автомобили теряют популярность в России

Автомобилисты в России редко обращают внимание на транспортные средства с дизельными силовыми агрегатами. Автопарк представлен бензиновыми машинами по разным причинам. Во-первых, многие убеждены в том, что автомобили на тяжелом топливе более сложные в обслуживании и ремонте. Во-вторых, существуют сомнения в качестве продаваемого на АЗС топлива.

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Автомобили с двигателями на дизельном топливе всегда были чем-то необычным для покупателей в России. Мало кто решается на такое приобретение в современное время, когда на рынке представлен большой выбор машин с бензиновыми ДВС. Большая часть продаж дизельных машин отмечается на вторичном рынке - в салоне статистика гораздо ниже.

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Ранее причинами такого выбора были всего 2 фактора - низкое качество топлива и сложность ремонта. С недавних пор к ним прибавился третий - цены на обслуживание техники. На данный момент высокая стоимость технического обслуживания является первой причиной, по которой автомобилисты отказываются от приобретения дизельным машин. Речь идет о двух сегментах - легковые авто и кроссоверы.

Вторая распространенная причина - неприспособленность дизельных силовых установок к условиям эксплуатации в России. В данном случае речь идет о зимнем периоде, когда устанавливается минусовая температура, а моторы не способны запускаться стабильно из-за особенностей топлива. Когда на автомобильном рынке России началось нестабильное положение, добавилась еще одна причина отказаться от приобретения такого транспорта.

Дело в том, что машины с дизельными силовыми установками традиционно оцениваются дороже бензиновых версий. В современных условиях это особенно актуальная проблема. Не стоит убирать из внимания и тот факт, что такие установки достаточно требовательны к качеству используемого топлива. Нередки ситуации, в которых автомобилистам приходится проводить дорогостоящий ремонт топливной системы - из строя выходят определенные узлы или вся установка сразу. Особенно часто с таким приходится сталкиваться владельцам подержанного транспорта с большим пробегом.