На конкурсе элегантности представлен «Монстр» без крыши

Итальянское кузовное ателье Zagato представило в ходе Конкурса элегантности Villa d'Este на озере Комо спорткар под длинным названием Mostro Barchetta Zagato Powered by Maserati. Впрочем, это не полностью новый проект, а лишь открытая версия аналогичной машины образца 2015 года. Которую семь лет назад тоже представили на «Вилле д'Эсте»!

Фото: motor.ru motor.ru

Напомним, что премьера купе семь лет назад была приурочена к столетию марки Maserati. Прообразом для той машины послужил гоночный Maserati 450 S Coupe Zagato, построенный по заказу Стирлинга Мосса для участия в «24 часах Ле-Мана». Обтекаемый кузов, разработанный английским инженером Фрэнком Костиным, отличался очень странной внешностью — за что Мосс прозвал его «монстром».

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Слово 'Barchetta' в названии нового спорткара — «лодочка» — неспроста: так итальянцы называют открытый кузов без крыши с укороченным лобовым стеклом, как у катера. Крыша здесь не предусмотрена даже съёмная.

За основу обоих «монстров» — купе и баркетты — взяли мелкосерийный спорткар Vertigo бельгийской фирмы Gillet. От него заимствовано шасси с углепластиковым монококом и двухрычажными подвесками на толкающих штангах. Сзади к монококу пристыкован стальной подрамник, на котором закреплена подвеска, задний редуктор, бензобак и глушитель.

Можно сказать, что для открытой машины половину кузова разработали заново: это композитная рамка лобового стекла, двери и стекла, панель задка. Любопытно, что компоновочно две родственных модели заметно отличаются: у новинки коробка передач сблокирована с двигателем, а вот на купе 2015 года она была вынесена назад.

Как и прежде, спорткар оснащается атмосферным V8 4.2 мощностью 420 сил от купе Maserati GranTurismo. Но теперь появилась альтернатива в виде турбированного V6 3.0 семейства Nettuno мощностью 630 сил от среднемоторного Maserati MC20. Коробка передач — гоночного образца: шестиступенчатая, секвентальная.

В отличие от купе, рассчитанного в первую очередь на гоночный трек, баркетта — автомобиль для дорог общего пользования. Поэтому он лишён сварного каркаса безопасности, а салон не только гораздо лучше отделан, но и проработан с точки зрения стиля — на купе дизайн интерьера отсутствовал в принципе.

Mostro Barchetta Zagato Powered by Maserati весит 1200 килограммов и благодаря расположению двигателя за передней осью имеет идеальную развесовку 50:50. Из других особенностей — 19-дюймовые колеса с креплением центральной гайкой и тормоза AP Racing (6-поршневые спереди и 4-поршневые сзади).