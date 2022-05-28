Aston Martin восстановил концепт-кар Bulldog

В рамках конкурса автомобильной элегантности Concorso D’Eleganza at Ville D’ Este в 2022 году в Италии на озере Комо состоялся публичный дебют единственного в мире Aston Martin Bulldog. Концепт-кар 40-летней давности восстанавливал коллектив специалистов на протяжении нескольких лет. После премьеры автомобиля на выставке классических машин уникальную двухдверку не запрут в частной коллекции, а отправят на ездовые испытания в погоне за рекордом скорости, для которого и создавался спорткар.

Фото: motor.ru motor.ru

Работа над Aston Martin Bulldog началась в 1977 году — марка собиралась построить самый быстрый автомобиль своего времени, для чего разработала купе с необычным клиновидным силуэтом. Оснащённый 5,3-литровым турбомотором V8 мощностью 608 лошадиных сил суперкар его создатели собирались разогнать до 200 миль в час (322 километра в час), но в итоге в 1979 году на полигоне MIRA удалось развить только 307 километров в час.

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Помимо того, что запланированный скоростной рубеж не покорился, не воплотились в жизнь и надежды построить от 15 до 25 экземпляров Bulldog, который оказался слишком дорогим для производителя. Единственный собранный суперкар Aston Martin в итоге оказался на десятилетия заброшенным. В 2020 году автомобиль вновь вернулся в публичное поле, когда новый владелец Bulldog Филип Сарофим нанял Ричарда Гаунтлетта, сына бывшего владельца Aston Martin, чтобы под его руководством реставрационная мастерская Classic Motor Cars из английского Бридгнорта восстановила уникальную машину.