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1 час назад

Новости автомира: Dodge Durango получил «оранжевую» версию

Motor.ru

Вслед за седаном Dodge Charger и купе Dodge Challenger специальным «историческим» пакетом опций обзавёлся внедорожник Dodge Durango. Американская марка предложила клиентам, которые выбирают эту модель, отдать дань уважения классическому семейству двигателей HEMI и эпохи могучих масл-каров, которые оснащались такими агрегатами с характерной оранжевой окраской блока цилиндров. В наши дни оранжевыми предлагают сделать не часть мотора, а элементы кузова и интерьера автомобиля.

Dodge Durango получил «оранжевую» версию
Фото: motor.rumotor.ru

За 1995 долларов покупатели Dodge Durango R/T могут заказать для своего автомобиля набор HEMI Orange, который включает в себя полосы оранжевого цвета и цвета оружейного металла на кузове, затемнённые фонари, серые и оранжевые шильдики, а также чёрные 20-дюймовые колёса.

В салоне внедорожника с опцией HEMI Orange обивка получит контрастную оранжевую прострочку, вышитые на сиденьях монохромные логотипы марки, но если купить пакет HEMI Orange Plus за 4500 долларов, то дополнительно можно рассчитывать на люк с электроприводом, расширенный перечень электронных ассистентов водителя и аудиосистему премиум-класса Harman Kardon с 19 динамиками.

Для полноприводного варианта Durango R/T предложен набор HEMI Orange Tow N Go за 5095 долларов. В эту стоимость включены тормоза Brembo с оранжевой окраской суппортов, усиленная подвеска, особые 20-дюймовые колёса и адаптация автомобиля к буксировке тяжёлых прицепов.

Технических изменений HEMI Orange для Dodge Durango R/T не подразумевает. У внедорожника стандартными остаются 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 360 лошадиных сил и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

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