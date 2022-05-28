Компания «АвтоВАЗ» завершила выпуск автомобилей Renault. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd News.
«Последние два автомобиля Рено Сандеро после доукомплектования и отработки дефектов были отправлены в цех отгрузки. На производственных участках и отстойниках более нет ни одного автомобиля марки Рено, какое-то количество еще дожидаются отправки на площадке отгрузки», — говорится в сообщении.
По данным паблика, линии выпуска деталей и комплектующих для данной модели законсервируют на неопределенный срок. Рабочим, трудившимся на данных линиях, предложат перейти на работу в другие цеха. Возможно, со сменой профессии.
Ранее стало известно, что российские активы Renault перейдут в госсобственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет принадлежать правительству Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят к ФГУП «НАМИ», а оставшаяся часть акций — «Ростеху».
Также Renault в течение шести лет сможет выкупить свою долю в «АвтоВАЗе». В рамках существующих лицензий продолжится производство всех автомобилей Lada на заводах «АвтоВАЗа». Кроме того, автомобильный концерн будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault в России.