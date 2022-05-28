Компания «АвтоВАЗ» завершила выпуск автомобилей Renault

«Последние два автомобиля Рено Сандеро после доукомплектования и отработки дефектов были отправлены в цех отгрузки. На производственных участках и отстойниках более нет ни одного автомобиля марки Рено, какое-то количество еще дожидаются отправки на площадке отгрузки», — говорится в сообщении.