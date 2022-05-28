Сотрудники ГИБДД получат право лишать россиян автомобилей

Новый регламент работы МВД значительно расширит полномочия сотрудников ГИБДД. В частности, изменения в законодательстве могут привести к тому, что инспекторы получат возможность лишать российских водителей автомобилей. Об этом пишет издание Carsweek.ru.

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В документе отмечается, что инспекторам ДПС разрешат проверку технического состояния автомобиля непосредственно на дороге. В случае обнаружения критичных неисправностей сотрудники ГИБДД смогут запретить эксплуатацию транспортного средства.

В списке неисправностей - явственно заметные проблемы с тормозами, рулевым управлением. Кроме того, поводом для запрета может стать незарегистрированный тюнинг.

Инспекторам выдадут специальное оборудование, которое позволит обнаружить серьезные поломки. Но, как отмечает издание, для запрета нередко будет достаточно и визуального осмотра.

В случае, если при техосмотре будут выявлены серьезные проблемы, автомобиль отправят на штрафстоянку. На устранение мелких неисправностей автолюбителю дадут несколько дней.