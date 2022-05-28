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2 часа назад

Сотрудники ГИБДД получат право лишать россиян автомобилей

Илья Родин

Новый регламент работы МВД значительно расширит полномочия сотрудников ГИБДД. В частности, изменения в законодательстве могут привести к тому, что инспекторы получат возможность лишать российских водителей автомобилей. Об этом пишет издание Carsweek.ru.

Сотрудники ГИБДД получат право лишать россиян автомобилей
Фото: ТАССТАСС

В документе отмечается, что инспекторам ДПС разрешат проверку технического состояния автомобиля непосредственно на дороге. В случае обнаружения критичных неисправностей сотрудники ГИБДД смогут запретить эксплуатацию транспортного средства.

В списке неисправностей - явственно заметные проблемы с тормозами, рулевым управлением. Кроме того, поводом для запрета может стать незарегистрированный тюнинг.

Инспекторам выдадут специальное оборудование, которое позволит обнаружить серьезные поломки. Но, как отмечает издание, для запрета нередко будет достаточно и визуального осмотра.

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В случае, если при техосмотре будут выявлены серьезные проблемы, автомобиль отправят на штрафстоянку. На устранение мелких неисправностей автолюбителю дадут несколько дней.

При повторном нарушении, игнорировании требований, сотрудник ГИБДД сможет аннулировать регистрацию машины.

Автоновости,ГИБДД,
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