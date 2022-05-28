В России стартовал выпуск внедорожных грузовиков «Силант»

Грузовые автомобили представляют большую стретегическую важность для многих стран, в том числе для России. Безграничные просторы с непроходимыми участками становятся причиной создания тяжелой техники, которая обладает наилучшими внедорожными характеристиками. Недавно в России было запущено производство новой техники - внедорожных грузовых автомобилей “Силант”. Сборкой транспортных средств занимаются специалисты “Чебоксарского завода силовых агрегатов”.

Фото: car.ru car.ru

Представители “Чебоксарского завода силовых агрегатов” отмечают, что первые партии грузовых автомобилей “Силант”, которые сходят с конвейеров, уже отправлены на тестирование. Известно, что вездеходные грузовики отправились в Республику Казахстан, где будут эксплуатироваться в карьерах.

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Известно, что “Силант” - техника, подвергающаяся модернизации. Машины можно перепрофилировать под использование в качестве коммунально-уборочной техники. Есть и другие транспортные средства, которые можно создавать на базе данной модели - автомобиль для доставки оперативной бригады, пожарный лесопатрульный комплекс, бурильно-крановая машина, аварийная машина, многофункциональный автомобиль для строителей/дорожных служб, вспомогательный транспорт для РЖД.

В технической документации расписан целый ряд других задач, которые могут выполняться техникой данного класса. Несмотря на то, что сборка транспортных средств уже началась, нет точной информации об оснащении и возможностях в пределах бездорожья.

Известно, что грузоподъемность техники находится в пределах 3 - 8 тонн. Глава предприятия, Александр Дмитриев, отметил, что аналогов у данной разработки на территории России не существует. Есть зарубежные конкуренты, в числе которых немецкий Unimog и итальянский Bremach T-REX. Однако стоимость иномарок значительно выше. Нет информации о том, какая степень локализации предусмотрена для модели “Силант”. Эксперты предполагают, что это просто перелицованная модификация одной из вышеперечисленных машин.