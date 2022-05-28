Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в РФ стартовал выпуск внедорожных грузовиков «Силант»

Car.ru

Грузовые автомобили представляют большую стретегическую важность для многих стран, в том числе для России. Безграничные просторы с непроходимыми участками становятся причиной создания тяжелой техники, которая обладает наилучшими внедорожными характеристиками. Недавно в России было запущено производство новой техники - внедорожных грузовых автомобилей “Силант”. Сборкой транспортных средств занимаются специалисты “Чебоксарского завода силовых агрегатов”.

В России стартовал выпуск внедорожных грузовиков «Силант»
Фото: car.rucar.ru

Представители “Чебоксарского завода силовых агрегатов” отмечают, что первые партии грузовых автомобилей “Силант”, которые сходят с конвейеров, уже отправлены на тестирование. Известно, что вездеходные грузовики отправились в Республику Казахстан, где будут эксплуатироваться в карьерах.

Видео дня

Известно, что “Силант” - техника, подвергающаяся модернизации. Машины можно перепрофилировать под использование в качестве коммунально-уборочной техники. Есть и другие транспортные средства, которые можно создавать на базе данной модели - автомобиль для доставки оперативной бригады, пожарный лесопатрульный комплекс, бурильно-крановая машина, аварийная машина, многофункциональный автомобиль для строителей/дорожных служб, вспомогательный транспорт для РЖД.

В технической документации расписан целый ряд других задач, которые могут выполняться техникой данного класса. Несмотря на то, что сборка транспортных средств уже началась, нет точной информации об оснащении и возможностях в пределах бездорожья.

Известно, что грузоподъемность техники находится в пределах 3 - 8 тонн. Глава предприятия, Александр Дмитриев, отметил, что аналогов у данной разработки на территории России не существует. Есть зарубежные конкуренты, в числе которых немецкий Unimog и итальянский Bremach T-REX. Однако стоимость иномарок значительно выше. Нет информации о том, какая степень локализации предусмотрена для модели “Силант”. Эксперты предполагают, что это просто перелицованная модификация одной из вышеперечисленных машин.

Итог. В России приступили к сборке транспортных средств грузового сегмента, которые отличаются высокой проходимостью. Они собираются на Чебоксарском заводе силовых агрегатов.

Автоновости,Александр Дмитриев,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители