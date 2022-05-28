Компания Renault продолжит выпуск автомобилей с ДВС под другой маркой

Автопроизводители всего мира стремительно перестраивают собственную работу на выпуск электрокаров. Транспортные средства с альтернативными источниками питания занимают важное место в стратегии развития автомобильной сферы в будущем. Между тем, многие компании не спешат отказываться от привычных ДВС. В их числе оказался и Renault, который будет продолжать сборку автомобилей со стандартными двигателями.

Фото: car.ru car.ru

Автопроизводитель из Франции Renault уже имеет в своей линейке электрокары. Megаne E-Tech Electric должен составить конкуренцию Volkswagen ID.3 и Nissan Leaf. Несмотря на развитие новых технологий, компания не стремится отказываться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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Выпускать параллельно транспортные средства разных сегментов не так просто. По этой причине компания из Франции приняла решение - отделить экологически чистые модели от машин с ДВС. Для этого будет сформировано сразу 2 компании. В настоящее время производитель Renault находится в поиске партнеров для развития нового бизнеса. Требуется найти компанию, которая поможет наладить сборку автомобилей на электрической тяге.

Нет точной информации, какие задачи будут решаться в рамках сложившегося сотрудничества. Высока вероятность, что Renault хочет создать совершенно новую платформу для автомобилей на электрических источниках питания. Для этого действительно потребуются крупные вложения и сторонняя помощь. Кроме того, производитель может приступить к созданию программного обеспечения для данных транспортных средств. В это же время другое подразделение будет отвечать исключительно за модели, оснащенные ДВС.

Ожидается, что автопроизводитель из Франции закрепит за собой контрольный пакет акций компании, которая будет заниматься электромобилями. Эксперты отмечают, что во второй половине этого года компания может даже выйти на IPO. Представители бренда Renault пока никак не комментируют данную информацию.