Молодежный электрокроссовер Geely оказался дешевле Lada XRay

В Китае состоялся дебют нового стильного кроссовера Geometry E — эта марка принадлежит Geely и выпускает исключительно электромобили. Модель с индексом E предназначена в первую очередь для молодежи, а ее конкурентным преимуществом станет стоимость: цены варьируются от 87,8-104,8 тысяч юаней или от 860 тысяч до 1,03 миллиона рублей по нынешнему курсу. Для сравнения, российская Lada XRay обойдется дороже: рекомендованные цены на нее сейчас стартуют от 1,1 миллиона рублей.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Что касается дизайна, что Geometry E выдержан в том же стиле, что и недавний X Tiger, однако в случае с E экстерьер разбавлен яркими неоново-желтыми акцентами, а именно окантовкой блоков фар. Для модели заявлены 16-дюймовые диски и 148-миллиметровый дорожный просвет.

В салоне установлена панель, объединяющая цифровую приборку и экран мультимедийной системы (диагональ каждого — 10,25 дюйма), а в отделке сидений использована искусственная кожа в трех цветах. В числе опций упоминаются система удержания в полосе и функция распознавания дорожных знаков.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Как и предполагалось, новинку предложат с электромотором мощностью 81 лошадиная сила, пару которому составляет односкоростная трансмиссия. На выбор предложены две версии с литий-железо-фосфатными батареями на 33,5 и 39,4 киловатт-часа. В первом случае запас хода составляет 320 километров, а во втором — 401 километр. Максимальная скорость электрокара ограничена электроникой на отметке 121 километр в час.

Прием заказов уже открыт, а старт продаж намечен на июнь.