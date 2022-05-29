Москва — основный рынок продаж новых пикапов

За первые четыре месяца 2022 года в России в сравнении с аналогичным периодом 2021-го продажи пикапов упали на 1,4% с 2841 до 2081 ед., о чем сообщают в Автостат Инфо.

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По данным аналитиков компании, Москва остается главным рынком сбыта пикапов в России. Продажи таких машин увеличились здесь на 180% в годовом сравнении с 271 до 758 ед. В Московской области продажи пикапов выросли на 61% с 118 до 190 ед. машин, что стало вторым результатом продаж среди региональных рынков. Третий результат у Санкт-Петербурга - 183 проданных пикапов за отчетный период, что на 50% выше продаж за аналогичный период 2021-го 122 ед.

В пятерку региональных рынков, лидирующих по продажам новых пикапов за первые 4 месяца 2022 года, входят Ханты-Мансийский АО и Красноярский край. В Ханты-Мансийском АО продажи пикапов составили 104 ед. за январь-апрель этого года, что на 58% меньше, чем было продано годом ранее 252 шт.