Жители Подмосковья обнаружили «автомобиль из преисподней». Именно так решил назвать машину автор, опубликованного в группе «ВКонтакте» «Типичные Химки», фото.

Фото: Страница «Типичные Химки» во «Вконтакте» Страница «Типичные Химки» во «Вконтакте»

Автор поста рассказал, что заметил необычный внедорожник у Репинской развязки. На задней панели черного автомобиля можно увидеть несколько стилизованных черепов в разнообразных головных уборах.

Жители Химок позитивно отнеслись к креативу автолюбителя. В комментариях пользователи также отметили, что данный автомобиль часто видят на северо-западе Москвы в районе Строгино.

«Я этот джип видел недавно на открытии мотосезона. Прямо у сцены стоял», — также поделился один из подписчиков.