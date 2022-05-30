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56 минут назад

Новости автомира: Жители Подмосковья обнаружили «автомобиль из преисподней»

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Жители Подмосковья обнаружили «автомобиль из преисподней». Именно так решил назвать машину автор, опубликованного в группе «ВКонтакте» «Типичные Химки», фото.

Жители Подмосковья обнаружили «автомобиль из преисподней»
Фото: Страница «Типичные Химки» во «Вконтакте»Страница «Типичные Химки» во «Вконтакте»

Автор поста рассказал, что заметил необычный внедорожник у Репинской развязки. На задней панели черного автомобиля можно увидеть несколько стилизованных черепов в разнообразных головных уборах.

Жители Химок позитивно отнеслись к креативу автолюбителя. В комментариях пользователи также отметили, что данный автомобиль часто видят на северо-западе Москвы в районе Строгино.

«Я этот джип видел недавно на открытии мотосезона. Прямо у сцены стоял», — также поделился один из подписчиков.

Ранее необычный кабриолет марки BMW с номерами 666 заметили в Подмосковье.

Автоновости,BMW,
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