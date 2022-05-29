В США построили самый мощный в мире Corvette C8

С премьеры Chevrolet Corvette C8, который стал первым в истории модели среднемоторным суперкаром, прошло два года. Заводской флагманской версией на данный момент является 670-сильный вариант Corvette Z06, а работу тюнинг-ателье, которые обычно охотно берутся за доработку всех новых спортивных автомобилей, осложняет решение General Motors защитить блок управления двигателем машины от стороннего вмешательства, чтобы не допустить чип-тюнинга. Но если очень захотеть, то можно обойти все ограничения.

Американское тюнинг-ателье FuelTech специализируется на доработке двигателей и в качестве новейшего автомобиля, на котором будут обкатываться новые технологии, компания выбрала Corvette C8. Оснащённый 6,2-литровым атмосферным V8 LT2 мощностью 502 лошадиные силы суперкар удалось сделать почти втрое мощнее.

Сначала основатель тюнинг-ателье Андерсон Дик оснастил двигатель двумя турбинами, повысив мощность автомобиля до 1000 лошадиных сил, а теперь довёл отдачу мотора до 1350 лошадиных сил. Добиться этого удалось за счёт установки двух нагнетателей Garrett G35-900, системы впрыска закиси азота Nitrous Outlet, нового блока управления двигателем FT600 и перевода силовой установки на метанол.