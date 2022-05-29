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22 минуты назад

Дрифтер построил Toyota Supra с мотором V10 от Формулы-1

Motor.ru

Американский гонщик, профессионально участвующий в дрифте, подготовил для езды в управляемом заносе новое поколение купе Toyota Supra. Особенностью GR Supra от Райана Тёрка стал силовой агрегат — пилот Formula Drift не стал использовать традиционные для этой модели моторы, а установил под капот своего спорткара двигатель V10, который ранее применялся на болидах Формулы-1 и на гоночных спортпрототипах. Переход на такой необычный мотор потребовал серьёзной переделки всего автомобиля.

Дрифтер построил Toyota Supra с мотором V10 от Формулы-1
Фото: Motor.ruMotor.ru

Атмосферный 3,5-литровый V10 разработан британской инжиниринговой компанией Judd. В начале 1990-х годов мотор в разных модификациях использовали команды Формулы-1 BMS Scuderia Italia, Brabham, Andrea Moda Formula, Tyrrell Racing и Arrows, а кроме того, двигатель адаптировали под спортпрототипы.

Для дрифт-кара пилот выбрал 730-сильный вариант силового агрегата, способного развивать до 11 000 оборотов в минуту. Под новый двигатель Райан Тёрк вынужден был переделать кузов, а также разработать эксклюзивные решения для соединения мотора с секвентальной коробкой передач Hollinger.

Также полностью переработана подвеска, усилены тормоза, а стандартные кузовные элементы заменены облегчёнными углепластиковыми панелями. Окончательную постройку Toyota GR Supra с двигателем V10 Judd американский пилот закончил весной 2022 года. О планах использования новой машины в гонках Formula Drift спортсмен пока не объявил — в сезоне-2022 дрифтер выступает за рулём заднеприводного хэтчбека Toyota GR Corolla последнего поколения — но не исключено, что новое купе появится в кольцевых гонках в формате «тайм-аттак».

Автоновости,Toyota Supra,Toyota,
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