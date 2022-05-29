Дрифтер построил Toyota Supra с мотором V10 от Формулы-1

Американский гонщик, профессионально участвующий в дрифте, подготовил для езды в управляемом заносе новое поколение купе Toyota Supra. Особенностью GR Supra от Райана Тёрка стал силовой агрегат — пилот Formula Drift не стал использовать традиционные для этой модели моторы, а установил под капот своего спорткара двигатель V10, который ранее применялся на болидах Формулы-1 и на гоночных спортпрототипах. Переход на такой необычный мотор потребовал серьёзной переделки всего автомобиля.

Атмосферный 3,5-литровый V10 разработан британской инжиниринговой компанией Judd. В начале 1990-х годов мотор в разных модификациях использовали команды Формулы-1 BMS Scuderia Italia, Brabham, Andrea Moda Formula, Tyrrell Racing и Arrows, а кроме того, двигатель адаптировали под спортпрототипы.

Для дрифт-кара пилот выбрал 730-сильный вариант силового агрегата, способного развивать до 11 000 оборотов в минуту. Под новый двигатель Райан Тёрк вынужден был переделать кузов, а также разработать эксклюзивные решения для соединения мотора с секвентальной коробкой передач Hollinger.