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4 часа назад

Brabus анонсировал самый мощный Rolls-Royce на 700 л.с.

Car.ru

Специалисты немецкого известного тюнинг-ателье Brabus представили очередной крутой проект. В этот раз речь пойдёт о Rolls-Royce в исполнении Ghost под индексом “700”.

Brabus анонсировал самый мощный Rolls-Royce на 700 л.с.
Фото: Car.ruCar.ru

Не каждый осмелится заняться изменением внешнего вида роскошного «британца», поэтому эта доработка стала очень интересной. Мастера заменили ряд обычных деталей полностью карбоновыми образцами. Для переднего сплиттера, заднего диффузора и фирменной радиаторной решетки использовался углепластик.

Brabus изменил задний/передний бамперы. В передней части установили воздухозаборники, получившие слегка изменённую форму и дневные ходовые огни. В задней части предусмотрели новую выхлопную систему с активными клапанами. Авто теперь получит более громкое звучание.

Rolls-Royce комплектуется огромными 22-дюймовыми коваными дисками. Фирменные логотипы Rolls-Royce заменили вышивками марки Brabus. Вместо фирменных панелей из натурального дорогого дерева использовали карбоновые экземпляры, придающие большую спортивность премиальному седану. Имитация звездного неба отлично сочетаема с обновленной версией дизайна.

Огромная 6,75-литровая силовая установка V12 была доработана, за счёт чего способна генерировать 700 «лошадей» (950 Нм). Версия Brabus теперь ускоряется до первой сотни за 4,5 сек. Между тем, у модели ухудшилась шумоизоляция.

Фиксированной цены на авто ожидать не стоит, так как мастера могут произвести перешивку салона либо прокачку силового агрегата, как будет угодно заказчику. Стоимость обычного Rolls-Royce в исполнении Ghost начинается от 30 000 000 руб. За самые лучшие комплектации придётся выложить около 50 000 000 руб.

В завершении стоит отметить, что пока на российский авторынок будут налажены санкции со стороны зарубежных стран, стоимость такого транспортного средства для российского потребителя будет составлять ещё больше.

Автоновости,Brabus,Rolls-Royce,
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