Brabus анонсировал самый мощный Rolls-Royce на 700 л.с.

Специалисты немецкого известного тюнинг-ателье Brabus представили очередной крутой проект. В этот раз речь пойдёт о Rolls-Royce в исполнении Ghost под индексом “700”.

Не каждый осмелится заняться изменением внешнего вида роскошного «британца», поэтому эта доработка стала очень интересной. Мастера заменили ряд обычных деталей полностью карбоновыми образцами. Для переднего сплиттера, заднего диффузора и фирменной радиаторной решетки использовался углепластик.

Brabus изменил задний/передний бамперы. В передней части установили воздухозаборники, получившие слегка изменённую форму и дневные ходовые огни. В задней части предусмотрели новую выхлопную систему с активными клапанами. Авто теперь получит более громкое звучание.

Rolls-Royce комплектуется огромными 22-дюймовыми коваными дисками. Фирменные логотипы Rolls-Royce заменили вышивками марки Brabus. Вместо фирменных панелей из натурального дорогого дерева использовали карбоновые экземпляры, придающие большую спортивность премиальному седану. Имитация звездного неба отлично сочетаема с обновленной версией дизайна.

Огромная 6,75-литровая силовая установка V12 была доработана, за счёт чего способна генерировать 700 «лошадей» (950 Нм). Версия Brabus теперь ускоряется до первой сотни за 4,5 сек. Между тем, у модели ухудшилась шумоизоляция.

Фиксированной цены на авто ожидать не стоит, так как мастера могут произвести перешивку салона либо прокачку силового агрегата, как будет угодно заказчику. Стоимость обычного Rolls-Royce в исполнении Ghost начинается от 30 000 000 руб. За самые лучшие комплектации придётся выложить около 50 000 000 руб.