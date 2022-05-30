Представлен бюджетный кроссовер Honda на платформе Civic

Компания Honda представила на автосалоне в Китае бюджетный кроссовер ZR-V. Новинка базируется на платформе «одиннадцатого» Civic и во многом унифицировна с ним. В Поднебесной ZR-V будет выпускаться на мощностях GAC-Honda в единственно возможной конфигурации с 1,5-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом. Дата начала продаж и цены пока не объявлены, но похоже полная информация появится в течение нескольких недель.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Китайский кроссовер Honda ZR-V представляет собой альтер-эго американского HR-V. У обеих моделей независимая задняя подвеска, более широкая относительно европейских HR-V колея и длинная база. Длина/ширина/высота ZR-V от GAC-Honda равны соответственно 4568/1840/1621 миллиметру, расстояние между осями — 2655 миллиметров.

autohome.com.cn

autohome.com.cn

autohome.com.cn

Интерьер у кроссовера ZR-V почти такой же, как у актуального Civic, если не считать иных дверных карт, более консервативного оформления центрального тоннеля (без подстаканников) и упрощённых дефлекторов вентиляции. Honda верна курсу на минимализм в салоне, озвученному год назад.

Пока предложена единственная версия с четырёхцилиндровым бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 182 лошадиные силы и крутящим моментом 240 Нм. Полный привод китайцам без надобности, хотя конструкция позволяет добавить муфту в приводе задней оси — у HR-V для США такая опция наверняка будет. Безальтернативный вариатор типичен для современных моделей Honda.

autohome.com.cn

autohome.com.cn