В России запустили продажи автозапчастей по параллельному импорту

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на один миллион наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 миллиона в планах компании расширить его еще в два раза в этом году», — сообщили в пресс-службе Wildberries.