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1 час назад

Новости автомира: В России запустили продажи автозапчастей по параллельному импорту

Lenta.ru

В России начались продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, ввезенных в страну без согласия правообладателей. Их доставляют в страну в рамках параллельного импорта из стран Азии, СНГ и Европы, заявили «Известия» со ссылкой на Wildberries.

В России запустили продажи автозапчастей по параллельному импорту
Фото: ТАССТАСС

Онлайн-розница запустила продажи двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, деталей для ходовой системы, рулевого управления и других. Доставку автозапчастей можно заказать не только в Россию, но и в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на один миллион наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 миллиона в планах компании расширить его еще в два раза в этом году», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

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