АвтоВАЗ покинули два последних автомобиля Renault

До недавнего времени на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти собирали две модели Renault — Logan и Sandero (а также их Stepway-версии). Паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщает, что в конце мая завод покинули последние выпущенные французские автомобили, а именно два экземпляра Sandero Stepway.

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«После доукомплектования и отработки дефектов они были отправлены в цех отгрузки, — говорится в публикации. — С того момента на производственных участках и отстойниках не осталось ни одного автомобиля марки Renault, но некоторое количество машин еще дожидается отправки на площадке отгрузки».

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Logan и Sandero собирали на одной линии с XRay и Largus. Ожидалось, что в течение 2022 года на конвейера тольяттинского завода встанут Logan и Sandero третьего поколения, однако Renault объявила об уходе из России, так что эти планы так и не будут реализованы. Под большим вопросом и перенос производства модели Duster на мощности АвтоВАЗа — ранее головной офис Renault заявил, что не располагает информацией о выпуске своих автомобилей под маркой Lada. Инсайдеры тоже называют перспективы сборки кроссовера в Тольятти сомнительными: по информации «Нетипичного АвтоВАЗа», «линии выпуска деталей и комплектующих для Duster будут законсервированы на неопределенный срок, а персоналу с этих линий предложат перейти в другие цеха».

При этом ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заверял, что на тольяттинском предприятии будут собирать не только Duster, но и Sandero. «В результате достигнутых договоренностей можно уверенно фиксировать, что на АвтоВАЗе в перспективе будут выпускаться обе эти модели», — сообщил он СМИ. В самом АвтоВАЗе до сих пор официально не подтвердили возможную сборку французских автомобилей под маркой Lada.

Renault в свою очередь подтвердила окончательный уход с российского рынка. Завод «Рено Россия», где производили Duster, Arkana и Kaptur, теперь принадлежит городу и там организуют выпуск автомобилей под брендом «Москвич», а доля французской группы в АвтоВАЗе (67,69 процента акций) перешла ФГУП НАМИ.