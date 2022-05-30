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1 час назад

1000-сильный серийный Mercedes-AMG One готов к премьере

Motor.ruиещё 2

Концепт Project One с силовой установкой, позаимствованной у болида «Формулы-1», представили еще в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. С тех пор в Mercedes-AMG трудились над серийной версией гиперкара, подготовка которой обернулась множеством проблем и задержками. Но судя по короткому видеотизеру в соцсетях марки, Mercedes-AMG One все же удалось адаптировать к дорогам общего пользования. Его премьера должна состояться 1 июня.

Mercedes готовит 1000-сильный спорткар
Фото: Motor.ruMotor.ru

Уже известно, что товарная версия Mercedes-AMG One будет практически идентична Project One пятилетней давности, за исключением небольших внешних изменений.

Техническая составляющая же полностью перекочевала с прототипа на серийный автомобиль. В ее основе 1,6-литровый турбомотор V6 от болида Mercedes F1 W07 Hybrid, но с другими коленвалом, поршнями и блоком управления. Максимальные обороты двигателя ограничены до 11 000 в минуту, а холостые обороты снижены до 1200 в минуту.

Совместно с четырьмя электродвигателями мотор развивает 1000 лошадиных сил, что сделает One самым мощным дорожным автомобилем в истории штутгартского бренда. Супергибрид будет разгоняться с места до 200 километров в час менее чем за шесть секунд, а его максимальная скорость превысит 350 километров в час. Запас хода исключительно на электротяге должен составить около 25 километров.

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Прошлой осенью в Mercedes-AMG подтвердили, что производство автомобиля начнется в середине 2022 года. Изначально старт запланировали на 2019 год, однако из-за проблем с «формульным» мотором дату пришлось несколько раз переносить. Неделю назад глава Mercedes-Benz Ола Каллениус предположил, что совет директоров вряд ли был трезв, когда давал добро столь сложному проекту.

Тираж Mercedes-AMG One ограничен 275 экземпляров, и все они были распроданы еще до премьеры в 2017 году. Стоимость каждого — более трех миллионов долларов.

Суперкары, обязанные своим рождением Формуле-1

Автоновости,Mercedes-Benz,
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