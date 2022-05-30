Mercedes готовит 1000-сильный спорткар

Концепт Project One с силовой установкой, позаимствованной у болида «Формулы-1», представили еще в 2017 году на автосалоне во Франкфурте. С тех пор в Mercedes-AMG трудились над серийной версией гиперкара, подготовка которой обернулась множеством проблем и задержками. Но судя по короткому видеотизеру в соцсетях марки, Mercedes-AMG One все же удалось адаптировать к дорогам общего пользования. Его премьера должна состояться 1 июня.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Уже известно, что товарная версия Mercedes-AMG One будет практически идентична Project One пятилетней давности, за исключением небольших внешних изменений.

Техническая составляющая же полностью перекочевала с прототипа на серийный автомобиль. В ее основе 1,6-литровый турбомотор V6 от болида Mercedes F1 W07 Hybrid, но с другими коленвалом, поршнями и блоком управления. Максимальные обороты двигателя ограничены до 11 000 в минуту, а холостые обороты снижены до 1200 в минуту.

Совместно с четырьмя электродвигателями мотор развивает 1000 лошадиных сил, что сделает One самым мощным дорожным автомобилем в истории штутгартского бренда. Супергибрид будет разгоняться с места до 200 километров в час менее чем за шесть секунд, а его максимальная скорость превысит 350 километров в час. Запас хода исключительно на электротяге должен составить около 25 километров.

Прошлой осенью в Mercedes-AMG подтвердили, что производство автомобиля начнется в середине 2022 года. Изначально старт запланировали на 2019 год, однако из-за проблем с «формульным» мотором дату пришлось несколько раз переносить. Неделю назад глава Mercedes-Benz Ола Каллениус предположил, что совет директоров вряд ли был трезв, когда давал добро столь сложному проекту.