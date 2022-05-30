Toyota, Nissan и Hyundai решили не уходить с рынка России

Иностранные бренды Toyota, Nissan и Hyundai приняли решения касаемо возобновлении производства своих транспортных средств на территории России, а также новых поставок товарных машин.

Предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге не возобновит сборочный процесс своих автомобилей как минимум до конца июня. Вынужденный простой официально продлили до 30-го числа следующего месяца. Сама корейская компания окончательно уходить из нашей страны не планирует, что подтвердили представители бренда.

Дилерские центры Hyundai ы настоящее время работают в штатном режиме. Товарные экземпляры на данный момент имеются, однако дилеры уже готовятся к тому, что поставки не возобновят до конца текущего года.

FBM.ru

Российский завод Nissan тоже будет простаивать до конца июня. При этом, согласно сведениям информационного портала Primpres, конвейер данного предприятия может простаивать до конца нынешнего года.