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1 час назад

Новости автомира: автоконцерны Toyota, Nissan и Hyundai решили не уходить с рынка России в 2022 году

FBM.ru

Иностранные бренды Toyota, Nissan и Hyundai приняли решения касаемо возобновлении производства своих транспортных средств на территории России, а также новых поставок товарных машин.

Toyota, Nissan и Hyundai решили не уходить с рынка России
Фото: FBM.ruFBM.ru

Предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге не возобновит сборочный процесс своих автомобилей как минимум до конца июня. Вынужденный простой официально продлили до 30-го числа следующего месяца. Сама корейская компания окончательно уходить из нашей страны не планирует, что подтвердили представители бренда.

Дилерские центры Hyundai ы настоящее время работают в штатном режиме. Товарные экземпляры на данный момент имеются, однако дилеры уже готовятся к тому, что поставки не возобновят до конца текущего года.

FBM.ru

Российский завод Nissan тоже будет простаивать до конца июня. При этом, согласно сведениям информационного портала Primpres, конвейер данного предприятия может простаивать до конца нынешнего года.

Компания Toyota не сможет возобновить сборочный процесс популярных кроссоверов Toyota RAV4 и бизнес-седанов Toyota Camry на российском рынке в течение нескольких месяцев. Также японскому автоконцерну пришлось отложить поставки Toyota и Lexus в России на неопределённый срок.

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