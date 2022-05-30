За 3D-номера грозит лишение прав

Новая мода на трехмерные государственные номера с объемными пластиковыми буквами и цифрами может обернуться для автомобилистов серьезными проблемами вплоть до лишения прав на срок до года. В ГИБДД заявили, что такие таблички не соответствуют ГОСТу и расцениваются инспекторами как «заведомо подложные». Согласно статье 12.2 КоАП, за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от шести до 12 месяцев.

Фото: © CFC-1905 / Drive2.ru © CFC-1905 / Drive2.ru

Autonews.ru со ссылкой на разъяснение ГИБДД сообщает, что подложными считаются в том числе знаки, «не соответствующие основным размерам, либо если форма и характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне, изменены». Под это описание подходят и трехмерные накладные пластиковые буквы и цифры на модных 3D-номерах.

В ГИБДД отметили, что ответственность грозит не только непосредственно за езду на автомобиле с такими табличками, но и тем, кто их устанавливает. Согласно ч.3 ст.12.2 «Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков», за это правонарушение предусмотрен штраф для граждан в размере 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 тысяч до полумиллиона рублей.