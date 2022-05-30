За 3D-номера грозит лишение прав

Новая мода на трехмерные государственные номера с объемными пластиковыми буквами и цифрами может обернуться для автомобилистов серьезными проблемами вплоть до лишения прав на срок до года. В ГИБДД заявили, что такие таблички не соответствуют ГОСТу и расцениваются инспекторами как «заведомо подложные». Согласно статье 12.2 КоАП, за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от шести до 12 месяцев.
Autonews.ru со ссылкой на разъяснение ГИБДД сообщает, что подложными считаются в том числе знаки, «не соответствующие основным размерам, либо если форма и характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне, изменены». Под это описание подходят и трехмерные накладные пластиковые буквы и цифры на модных 3D-номерах.
В ГИБДД отметили, что ответственность грозит не только непосредственно за езду на автомобиле с такими табличками, но и тем, кто их устанавливает. Согласно ч.3 ст.12.2 «Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков», за это правонарушение предусмотрен штраф для граждан в размере 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 тысяч до полумиллиона рублей.
По одной версии, такие номерные знаки могут затруднить работу дорожных камер, однако если на табличке сохранено светоотражающее покрытие, то устройство без труда распознает номер. Еще одна проблема, с которой могут столкнуться автомобилисты, использующие такие регистрационные знаки — это их недолговечность: пластик может отколоться или отвалиться, из-за чего невозможно будет прочитать номер правильно. И наконец, на табличках с объемными элементами скапливается больше грязи (а зимой — льда и снега), и очистить их труднее, чем стандартные.