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40 минут назад

Новости автомира: Mercedes откажется от автомобилей с "механикой"

Российская Газета

Компания Mercedes прекратит выпуск автомобилей с механической коробкой передач с 2023 года, сообщает Automobilwoche со ссылкой на анонимный источник в офисе автопроизводителя. Такое решение продиктовано, как минимум, двумя обстоятельствами.

Mercedes откажется от автомобилей с "механикой"
Фото: Mercedes Mercedes

Первое - год от года спрос на машины с МКП сокращается, поэтому вкладываться в инжиниринг версий на "ручке" практически не имеет никакого смысла. К тому же, трёхпедальные версии есть у моделей, от которых в перспективе "Мерседес" откажется из-за большей концентрации на роскоши: A- и B-Class, а также CLA.

Второй момент связан с электрификацией моделей бренда и ростом их популярности. На электромобилях механическая трансмиссия в классическом её понимании не применяется.

О планах Mercedes-Benz отказаться от МКП было известно, однако в компании старались не раскрывать дату, когда это произойдёт, из-за соображений конкуренции.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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