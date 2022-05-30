Mercedes откажется от автомобилей с "механикой"

Компания Mercedes прекратит выпуск автомобилей с механической коробкой передач с 2023 года, сообщает Automobilwoche со ссылкой на анонимный источник в офисе автопроизводителя. Такое решение продиктовано, как минимум, двумя обстоятельствами.

Фото: Mercedes Mercedes

Первое - год от года спрос на машины с МКП сокращается, поэтому вкладываться в инжиниринг версий на "ручке" практически не имеет никакого смысла. К тому же, трёхпедальные версии есть у моделей, от которых в перспективе "Мерседес" откажется из-за большей концентрации на роскоши: A- и B-Class, а также CLA.

Второй момент связан с электрификацией моделей бренда и ростом их популярности. На электромобилях механическая трансмиссия в классическом её понимании не применяется.