Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту

В России запустили продажи запчастей для машин, мотоциклов и коммерческого транспорта, которые завезли в страну без согласия правообладателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию Wildberries.
В рамках параллельного импорта на российский рынок завозят автозапчасти из Азии, СНГ, а также стран Европы.
Российская онлайн-розница приступила к продаже двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, деталей для ходовой системы, рулевого управления и других компонентов для транспортных средств.
Согласно информации издания, доставку деталей для авто можно заказать не только в Россию, но и в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на один миллион наименований», — отметили представители онлайн-площадки.
Ранее сообщалось, что автомобильные запчасти за март-апрель поднялись в цене в среднем на 30% в сравнении с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта. В частности, антироссийские санкции и нарушение логистики повлекли за собой дефицит бамперов, фар, стекол, электроники для автомобилей, а также расходных материалов — таких как свечи зажигания, фильтры, моторные масла.