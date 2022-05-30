Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту

В России запустили продажи запчастей для машин, мотоциклов и коммерческого транспорта, которые завезли в страну без согласия правообладателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию Wildberries.

В рамках параллельного импорта на российский рынок завозят автозапчасти из Азии, СНГ, а также стран Европы.

Российская онлайн-розница приступила к продаже двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, деталей для ходовой системы, рулевого управления и других компонентов для транспортных средств.

Согласно информации издания, доставку деталей для авто можно заказать не только в Россию, но и в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на один миллион наименований», — отметили представители онлайн-площадки.