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2 часа назад

Новости автомира: Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту

Лера Букина

В России запустили продажи запчастей для машин, мотоциклов и коммерческого транспорта, которые завезли в страну без согласия правообладателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию Wildberries.

Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В рамках параллельного импорта на российский рынок завозят автозапчасти из Азии, СНГ, а также стран Европы.

Российская онлайн-розница приступила к продаже двигателей, топливных систем, трансмиссий, электрооборудования, деталей для ходовой системы, рулевого управления и других компонентов для транспортных средств.

Согласно информации издания, доставку деталей для авто можно заказать не только в Россию, но и в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на один миллион наименований», — отметили представители онлайн-площадки.

Ранее сообщалось, что автомобильные запчасти за март-апрель поднялись в цене в среднем на 30% в сравнении с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта. В частности, антироссийские санкции и нарушение логистики повлекли за собой дефицит бамперов, фар, стекол, электроники для автомобилей, а также расходных материалов — таких как свечи зажигания, фильтры, моторные масла.

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